Ростов-на-Дону, , 18:04 — REGNUM В Ростовской области бывшего директора ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева» заподозрили в мошенничестве. В настоящее время по факту хищения 3,7 млн рублей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как полагают следователи, бывший управленец потребовал включить себя в состав авторов патента новой продукции, нанеся тем самым имущественный вред предприятию. Сумма хищений составила 3,7 млн рублей, пишет «Коммерсант».

ИА REGNUM напоминает, что не так давно стало известно о смене руководства авиазавода. Так, бывший заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов занял пост управляющего директора ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева». Ранее с декабря 2015 года авиазавод возглавлял Юрий Грудинин. Его кандидатура была поддержана советом директоров предприятия. В структурах Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Грудинин работал с 2006 года, с 2013 года — являлся советником президента ОАК.

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