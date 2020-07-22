Москва, , 17:44 — REGNUM Саперы взорвали подозрительную сумку, обнаруженную днём 22 июля на улице Ильинка в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточнил собеседник агентства, внутри сумки, по предварительным данным, оказалась пицца.

Чуть ранее сообщалось, что движение по участке Ильинки от Большого Черкасского переулка до Новой площади перекрыто в связи с тем, что сотрудники оперативных служб проверяют подозрительный предмет, обнаруженный в районе дома №12 по Ильинке.

По данным департамента транспорта Москвы, к настоящему времени движение восстановлено в обычном режиме.