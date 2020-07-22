Краснодар, , 17:15 — REGNUM Бывший председатель Щербиновского районного суда Краснодарского края в отставке признан виновным в покушении на мошенничество и в получении взятки, сообщили 22 июля в пресс-службе Следственного комитета России.

Взятка (сс) sajinka2

Как установлено судом и следствием, судья пытался получить 500 тыс. рублей от сотрудников полиции за вынесение обвинительного приговора по делу в отношении фигуранта уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. При этом судья ввёл правоохранителей в заблуждение относительно возможного привлечения к уголовной ответственности их самих — действия правоохранителей в суде пытался обжаловать обвиняемый. В октябре 2016 года, после вынесения приговора фигуранту дела, судья получил 230 тысяч рублей, а в феврале 2017 года — ещё 300 тыс. рублей, после чего был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он лишён права в течение семи лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Экс-судья был взят под стражу в зале суда.

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