Обнинск, Калужская область, , 17:34 — REGNUM 26-летней жительнице Обнинска предъявлено обвинение по двум статьям: оставление в опасности и причинение смерти по неосторожности. У женщины 18 апреля, выпав из окна, погиб ребёнок, сообщили 22 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, женщина оставила без присмотра в комнате общежития, расположенной на восьмом этаже, двух своих маленьких детей — девочку в возрасте двух с половиной лет и годовалого мальчика. Ранее женщина и её супруг уже пресекали действия мальчика, который самостоятельно залезал на подоконник и открывал окно. На этот раз, когда женщина вышла из комнаты, годовалый ребёнок вновь залез на подоконник, открыл окно и выпал из него. От полученных повреждений мальчик скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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