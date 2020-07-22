Тюмень, 22 июля 2020, 17:06 — REGNUM В Тюмени при чистке канализационного коллектора были обнаружены лосиные рога. Об этом сообщает пресс-служба «Росводоканала Тюмени».
Серьёзный засор произошёл в районе дома 122 по улице Московский тракт. Специалисты расчистили его, вытащив рога с намотанным на них мусором и тряпками.
Специалисты «Росводоканала Тюмени» привыкли расчищать различные засоры и самый крупный мусор в канализации на их памяти был строительным. Но рога лося, спущенные в канализацию — такое на их памяти произошло впервые.