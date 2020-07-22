Казань, , 16:34 — REGNUM В Татарии полицейскими изъят арсенал оружия и боеприпасов в квартире пенсионерки из Казани. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по РТ.

Сотрудники управления уголовного розыска изъяли: карманный пистолет «Sauer&Sohn», два самодельных револьвера, газовый пистолет Марголина «6П36», 152 мелкокалиберных патрона, 310 пистолетных патронов, 25 револьверных патронов, восемь винтовочных патронов, а также большое количество основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов: револьверные стволы, ствол, ствольная коробка и затворы винтовок, боевые пружины пистолетов, капсюли-воспламенители, гильзы и другое. Кроме того, изъятый газовый пистолет находился в розыске с 25 января 2007 года как утерянный.

Хозяйка квартиры поведала правоохранителям, что оружие и боеприпасы принадлежат знакомому ее сына. Установлено, что подозреваемый — неработающий 69-летний мужчина, который раньше также подозревался в причастности к незаконному обороту оружия.

Материалы для принятия процессуального решения направлены в следственный комитет РТ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Ростовской области полицейские нашли у 55-летнего жителя села Фёдоровка Неклиновского района арсенал оружия и боеприпасов.

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