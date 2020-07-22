Махачкала, , 16:15 — REGNUM Трактор упал в реку в Шамильском районе Дагестана во время расчистки автодороги. Спасатели и добровольцы ведут поиски тракториста, сообщили ИА REGNUM 22 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

ЧП произошло при проведении плановых дорожных взрывно-ремонтных работ на участке автодороги Шамильский район — Тлярата и расчистке дорожного полотна. По неустановленной пока причине трактор упал в реку Аварское Койсу.

В настоящее время спасатели МЧС вместе с местными жителями ищут тракториста в русле реки. Личность пропавшего уточняется.

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