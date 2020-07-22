Курган, , 16:03 — REGNUM В Курганской области завершено следствие по делу банды Романова, действовавшей на территории Зауралья и Свердловской области на протяжении десяти лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Отмечается, что главарь банды отбывает срок за разбойное нападение, совершённое в 2015 году в городе Шадринске, а также за кражи дорогостоящих автомобилей.

В зависимости от роли каждого, пятеро участников банды обвиняются в совершении пяти убийств, одном покушении на убийство, похищениях людей, разбойных нападениях и вымогательствах, незаконном хранении огнестрельного оружия, хищениях автомобилей.

Установлено, что банда была создана в Курганской области Дмитрием Романовым в 2006 году. Сперва в неё вошли двое его знакомых, с которыми он ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Они совершали нападения на предпринимателей в Курганской и Свердловской областях. Грабили их, похищали и вымогали деньги, в ряде случаев убивали. Кроме того, промышляли угонами дорогостоящих автомобилей. После их задержания в 2016 году, выявились неизвестные правоохранителям эпизоды преступлений банды, а также ещё двое участников.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками следственно-оперативной группы и криминалистами проведён огромный пласт работы по розыску трупов потерпевших. Проведено более 70 экспертиз, в том числе комплексные медицинские и молекулярно-генетические.

На данный момент следствие по делу с пятью обвиняемыми завершено и в скором времени будет направлено в суд для рассмотрения по существу.