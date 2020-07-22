Тбилиси, , 15:44 — REGNUM Автомобиль с телом погибшей девушки в Тетрицкаройском районе Грузии обнаружил пастух, заявил журналистам адвокат семьи погибшей Тамар Бачалиашвили Михаил Рамишвили.

По его словам, труп лежал на заднем сиденье автомобиля, назначена соответствующая экспертиза, которая должна дать ответ на вопрос, убийство это было или самоубийство. В то же время адвокат намерен привлечь к делу независимого эксперта.

Автомобиль Тамар Бачалиашвили был найден в 200 метрах от дороги, на открытой местности, на окраине леса, где пастухи часто пасут скот. По мнению адвоката, если автомобиль простоял здесь все пять дней, невозможно было, чтобы местное население его не обнаружило раньше. Аналогичного мнения придерживаются и местные жители.

В семье погибшей не исключают, что похищение и гибель девушки были связаны с ее работой. Она была сотрудницей одной из компаний по созданию интернет-сайтов и занималась вопросами кибербезопасности. С работы ушла за два дня до исчезновения.

Родственники Тамар Бачалиашвили удивлены тем, что девушка уехала в Тетрицкаро, так как никого из родных или знакомых в этом районе у семьи не было.