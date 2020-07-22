Томск, , 15:18 — REGNUM Уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), возбуждено в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июля в региональном следственном управлении СКР.

Уточняется, что дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ и материалов ОРЧ СБ УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, в апреле-июне 2020 года подозреваемый сфальсифицировал в отношении двоих жителей Колпашевского района протоколы об административных правонарушениях, а также иные документы по делам об административных правонарушениях. В том числе были подделаны подписи от имени указанных лиц.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый находится под домашним арестом.

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