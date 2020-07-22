Батайск, Ростовская область, , 15:12 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с патрульной машиной, произошедшего в Батайске 19 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 22 июля.

Авария с участием служебного автомобиля полиции и ВАЗ-2107 произошла 19 июля 2020 года на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской в Батайске. От травм, полученных в ДТП, скончались пассажиры ВАЗ-2107 — 35-летняя женщина и её пятилетний сын. В рамках расследования уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, ведётся опрос свидетелей.

ИА REGNUM напоминает, что, по предварительным данным, авария произошла по вине водителя ВАЗ-2107, который в нарушение правил дорожного движения проехал на запрещающий сигнал светофора.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области женщина погибла в ДТП с патрульной машиной