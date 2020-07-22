Самара, , 15:16 — REGNUM 13 детей погибли на водных объектах в текущем году в Самарской области. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, почти все утонувшие дети купались без присмотра взрослых. В настоящее время по всем фактам утопления детей следователи проводят доследственные проверки.

Сообщается, что сотрудники следственных органов дадут оценку действиям опекунов, родителям, а также чиновникам, которые курируют вопросы благоустройства пляжей на тех территориях региона, на которых произошли смертельные несчастные случаи на воде.

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