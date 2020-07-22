Ростов-на-Дону, , 15:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону главный бухгалтер одного из образовательных учреждений стала фигуранткой уголовного дела о хищении 1,3 млн бюджетных рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 22 июля.

Как полагают следователи, в период с 2017 года по 2019 год женщина, используя поддельные документы, незаконно перечислила со счёта учреждения на свою карту деньги. Управлению образования Ростова-на-Дону был причинён материальный ущерб в размере свыше 1,3 млн рублей. Подозреваемая возместила потери в полном объёме.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что в Ремонтненском районе ранее вынесли приговор бухгалтеру и кассиру одной из школ, похитившим 600 тыс. рублей.

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