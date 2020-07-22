Искитим, Новосибирская область, , 14:51 — REGNUM С отвала угледобывающего предприятия в селе Елбаши Искитимского района Новосибирской области сошёл огромный грязевой сель.

Местные СМИ утверждают, что ЧП нанесло ущерб жителям села Елбаши. Жители Искитимского района пишут в соцсетях, что сход грязевого селя произошёл с 18 на 19 июля недалеко от села. Они пожаловались на затопленные посевы и сообщили о том, что утонула даже машина рыбаков.

Как передаёт 22 июля портал Vesiskitim, в Елбашах находится один из отвалов «Сибирского Антрацита».

Староста села Елбаши Михаил Коленко рассказал, что на место ЧП приезжала лесоохрана Искитимского района.

По информации телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти», обрушилось не менее 6 млн кубометров, оползень засыпал местную железную дорогу, водоём и реку. Что касается техники, засыпанными оказались бульдозер и даже БелАЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года из-за сильных дождей оползень перекрыл федеральную трассу Р-257 «Енисей» в Красноярском крае.

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