Харьков, Украина, , 14:34 — REGNUM Сообщения о захвате заложников в Харькове не подтвердились, заявила 22 июля руководитель пресс-службы главного управления Национальной полиции Украины Елена Баранник.

«Нет, не подтвердилась информация», — сказала РИА Новости Баранник, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее сегодня, 22 июля, в Нацполиции сообщили, что правоохранители проверяют сообщение о захвате заложников, на место выехали сотрудники полиции.

Отметим, 21 июля 44-летний гражданин Украины Максим Кривош в течение полудня удерживал порядка десяти заложников в Луцке, со злоумышленником велись переговоры. Все 13 заложников были освобождены. Никто из них не пострадал. Никакого взрывного устройства в автобусе не было.

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