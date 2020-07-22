Уфа, , 14:32 — REGNUM Тело мужчины извлекли из реки спасатели в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 21 июля спасатели получили информацию о том, что в реке Белой около Парка Победы в Уфе утонул мужчина. Он вместе с приятелями отдыхал на берегу реки. По словам знакомых, пострадавший был в нетрезвом состоянии.

В сообщении говорится, что подросток увидел, что мужчина нырнул в воду, но на поверхности воды он так и не появился. Несовершеннолетний сообщил об этом взрослым, которые сами не смогли обнаружить тело утонувшего мужчины. Тогда они попросили помощи у спасателей.

Отмечается, что спасатели нашли тело пострадавшего на глубине 3,5 метров ниже по течению.

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