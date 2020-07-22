Букаву, Конго, , 14:27 — REGNUM Группа ополченцев совершила нападение на деревню Кипупу в провинции Южное Киву. Об этом передает ВВС Great Lakes.

По информации репортеров, нападение произошло 16 июля, однако сообщения из отдаленного региона дошли до СМИ только на этой неделе.

По словам представителя конголезской армии, которая прибыла на место происшествия после атаки, нападавшие, вероятно, убили некоторых жителей деревни и сожгли их дома, вынудив многих искать убежища в соседних деревнях.

Хотя подтверждённых данных о погибших нет, местные депутаты опасаются, что жертвами атаки могли стать более 200 человек. Однако эксперты ООН, которые изучают это нападение, считают, что число погибших может быть гораздо меньшим.

На протяжении десятилетий регион сталкивается с серией вооруженных конфликтов. Чаще всего столкновения происходят между скотоводческой общиной баньямуленге и другими местными этническими группами.