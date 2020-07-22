Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга перевернулась лодка. Спасатели извлекли из Невы одного человека. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел 22 июля около 13.30 часов в Василеостровском районе недалеко от Морской набережной. Как сообщили спасателям очевидцы, перевернулась лодка.

«По прибытии, обнаружена перевернутая лодка и один человек. Лодка буксируется к берегу, уточняется информация о том сколько человек было», — говорится в сообщении.