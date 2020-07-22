Ижевск, , 14:17 — REGNUM Житель Удмуртии признан виновным в преступлении по ч.3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в феврале текущего года мужчина срубил пять елей на территории Шарканского лесничества ГКУ УР «Воткинское лесничество». Общий размер ущерба от действий гражданина оценивается в 199 тыс. рублей, при этом вред, причиненный преступлением, он не возместил.

После направления иска в суд прокурором района, мужчину обязали возместить ущерб в размере 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в конце июня при осмотре территории лесного участка Воткинского участкового лесничества выявлен факт незаконной рубки 113 деревьев. Ущерб от данных действий оценивается в 4 млн рублей.

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