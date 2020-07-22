Саратов, , 14:15 — REGNUM В Саратове по факту халатности должностных лиц МКУ «Капитальное строительство» завели уголовное дело (ч.1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

По версии следствия, в мае 2019 года между муниципальным учреждением и одним из обществ с ограниченной ответственностью был заключен контракт по строительству здания детсада в Ленинском районе Саратова. Согласно смете, стоимость объекта превышала 147 млн рублей. В декабре прошлого года дошкольное учреждение ввели в эксплуатацию. Прокурорская проверка сметной документации и фактически выполненных работ выявила завышение объема отдельных видов деятельности. Но при приемке выполненных работ заказчик несоответствия не выявил. В результате федеральному бюджету причинен ущерб в сумме более 2,5 млн рублей.

В региональном СКР уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе Октябрьским районным судом удовлетворено ходатайство о прекращении уголовного преследования по факту строительства жилых домов ненадлежащего качества в микрорайоне Заря в связи с истечением срока давности.

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