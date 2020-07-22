Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Девушку 23 лет, Тамар Бачалиашвили, которая пропала пять дней назад, сотрудники правоохранительных органов нашли мертвой в собственном автомобиле в лесу под Тетрицкаро.

МВД на данном этапе пока официального заявления не делает, но родители девушки предполагают, что ее убили, а до этого подвергли пыткам.

Тамар Бачалиашвили жила в поселке Поничала, в Тбилиси, работала в отделе кибербезопасности одной из компаний, но за два дня до исчезновения, как пишут СМИ, уволилась и уехала в Тетрицкаро. Здесь она неожиданно перестала выходить на связь с родными, о чем те сообщили в полицию и объявили о ее пропаже.

Поиски продолжались в течение 5 дней, но так как до последнего времени были безрезультатными, вчера поздно вечером родители и родственники Тамар Бачалиашвили устроили в Поничала акцию протеста и обвинили правоохранительные органы в бездействии. Акция переросла в конфликт с сотрудниками полиции, в результате чего один из ее участников был задержан.