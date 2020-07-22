Портленд, США, , 13:50 — REGNUM Сотрудники съёмочной группы Первого канала, которые освещали проходящие в Портленде акции протеста против полицейского насилия, пострадали от действий американской полиции. Известно, что сотрудники полиции разбили камеру и ударили журналистов.

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Как заявил заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, российские журналисты, подвергшиеся нападении стражей порядка, серьезно не пострадали, но оборудование разбито.

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«Действительно, группа наша пострадала во время беспорядков в Портленде, это правда, — заявил РИА Новости Клейменов.— Аппаратура пострадала. Но, к счастью, люди, живы, небольшой ущерб есть для здоровья, но обошлось, надеюсь, без серьезных травм».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в США сотрудник полиции намерено несколько раз выстрелил резиновыми пулями в продюсера агентства Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома. Полицейский знал, что Руссел является представителем прессы.

В посольстве РФ в США применение американской полицией спецсредств, в том числе слезоточивого газа и резиновых пуль, против журналистов назвали неприемлемым.

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