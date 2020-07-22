Барнаул, , 13:42 — REGNUM Телеграм-канал «Стопкоронавирус.рф» опубликовал сегодня, 22 июля, подборку наиболее актуальных ответов на вопросы по ситуации с коронавирусом. Один из них имеет прямое отношение к Алтайскому краю.

Рассказывая о регионах, которые вызывают беспокойство Роспотребнадзора, было отмечено:

«В начале июля отмечалось увеличение числа ежедневно регистрируемых больных в Алтайском крае, на сегодняшний день отмечается снижение данного показателя. Аналогичная ситуация с конца июня — начала июля наблюдалась в Иркутской области, Курганской области, Омской области, Пермском крае, Самарской области, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, Свердловской области, Удмуртии, однако в настоящее время в данных субъектах отмечается снижение ежедневно регистрируемого числа больных».

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается, число тяжелобольных с SARS-CoV-2 не снижается: их по-прежнему 112 человек, на аппарате ИВЛ — 36 (+3 за сутки).

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