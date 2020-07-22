Тосно, Ленинградская область, , 13:46 — REGNUM В поселке Рябово Тосненского района Ленинградской области, при строительстве колодца на дачном участке, пострадали двое мужчин, одного из них спасти не удалось. Об этом 22 июля ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Несчастный случай произошел 21 июля. Все обстоятельстве произошедшего уточняются, однако на данный момент известно, что трагедия произошла во время строительства глубокого колодца на дачном участке.

«В дежурную часть поступила заявка о том, что двое мужчин оказались на дне колодца, им нужна помощь, — рассказали в ведомстве. — К сожалению, один из них скончался, другой госпитализирован в больницу».

В свою очередь издание 47news сообщает, что погибший — хозяин участка, 43-летний Евгений. Мужчина спустился на 10-метровую глубину колодца с бензиновой помпой, чтобы откачать воду. От нее пошел выхлоп из-за чего мужчине стало плохо. На помощь потерпевшему пришел один из рабочих, однако, когда он достиг дна, ему тоже стало нехорошо.

В итоге спасать строителей пришел сосед, знакомый владельца участка, который также работает спасателем. Ему удалось извлечь рабочего и откачать, спасти друга ему не удалось.

Отметим, это не первый подобный случай, произошедший в регионе во время строительства колодца. Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 июля в деревне Пигелево Ломоносовского района оказались заживо погребены двое рабочих 29 и 41 лет, уроженцы иностранных государств. Мужчины рыли колодец, в какой-то момент стены начали рушиться, рабочие оказались засыпаны землей на глубине около 7 метров. Спасти их также не удалось.

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