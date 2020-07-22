Набережные Челны, Татария, , 13:44 — REGNUM Следственные органы Татарии завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои») на 54-летнего жителя Набережных Челнов, напавшего на фельдшера скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР по РТ.

В субботу, 18 июля, к 48-летней женщине в один из домов по проспекту Касимова в Набережных Челнах приехала по вызову бригада медиков. Женщина вышла из дома, для того чтобы встретить «скорую», но разминулась с врачами. Медики поднялись в квартиру, а находившийся в ней подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения набросился на 28-летнего фельдшера. Дебоширу удалось несколько раз ударить медработника кулаком, а затем еще и керамическим чайником по голове.

Подозреваемый задержан. Следствие намерено обратиться в суд для заключения мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в апреле 2020 года в Кирово-Чепецке двое неизвестных, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напали на водителя автомобиля скорой помощи, приехавшего по вызову, а после того как врач попытался вмешаться в конфликт, злоумышленники повалили его на землю и избили.

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