Луцк, Украина, , 13:36 — REGNUM Самочувствие всех освобожденных из захваченного в центре Луцка автобуса оценивается как нормальное, заявил 22 июля глава управления СБУ по Волынской области Павел Данюков.

«У всех 13 освобождённых нормальное состояние здоровья, в больницы из них никто не обращался», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля 44-летний гражданин Украины Максим Кривош в течение полудня удерживал порядка десяти заложников в Луцке, со злоумышленником велись переговоры. Все 13 заложников были освобождены. Никто из них не пострадал. Никакого взрывного устройства в автобусе не было.

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