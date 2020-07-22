Киев, , 13:30 — REGNUM Все граждане, которые накануне были взяты в заложники в Луцке, в настоящий момент чувствуют себя нормально.

Об этом 22 июля сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в полиции Волынской области.

По данным полиции, накануне вечером с заложниками поработали психологи, после чего их отпустили домой. Отмечается, что никто из заложников за медицинской помощью после освобождения не обращался.

ИА REGNUM напоминает, что в захваченном автобусе было 13 заложников, среди которых беременная женщина, пожилая женщина и ребенок. Преступник Максим Кривош удерживал автобус с заложниками на жаре более 12 часов, большую часть этого времени не разрешая передавать удерживаемым еду и воду.