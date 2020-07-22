Волгоград, , 13:32 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели 43-летнего охотника в Еланском районе возбуждено в Волгоградской области, сообщили 22 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета. Мужчину перепутал с сурком другой охотник.

Приятели охотились 22 июля в лесу возле хутора Морец. Как рассказал 34-летний охотник, через оптический прицел с дальнего расстояния он заметил движение в траве. Полагая, что там находится сурок, он выстрелил. Пуля попала в голову 43-летнему товарищу, он скончался на месте. Охотник сам незамедлительно сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства происшедшего.