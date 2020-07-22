Киев, , 13:09 — REGNUM Служба безопасности Украины сейчас устанавливает, где захвативший накануне автобус с заложниками в Луцке Максим Кривош мог приобрести оружие.

Об этом на брифинге 22 июля заявил начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков.

«Сейчас проводятся следственные действия по выявлению связей, приобретения оружия, некоторые люди задержаны», — сказал Данюков.

Силовик отметил, что в рамках следственных действий представители СБУ принимают меры, чтобы установить всех возможных причастных лиц и проверяют все контакты Кривоша.

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах страны, с которыми он имел деловые контакты. В частности, известно, что один из них проживал в Харькове, где в ходе задержания найдены патроны и взрывчатка. Максим Кривош захватил в Луцке автобус с 13 заложниками утром 21 июля и удерживал заложников более 12 часов, при себе имел пистолет, автомат и боевую гранату.