Нальчик, , 13:07 — REGNUM В Кабардино-Балкарии нейтрализована группа боевиков. Боестолкновение произошло 22 июля. Оказавшие сопротивление силовикам бандиты были ликвидированы, сообщил источник в оперативном штабе региона.

Предварительно известно, что их было четверо. Потерь среди мирных граждан и силовиков нет. Данные по спецоперации уточняются.

Отметим, что сообщения о спецоперации в Кабардино-Балкарии передает ряд телеграм-каналов, между тем подтверждения информации об уничтожении боевиков в официальных органах пока нет.