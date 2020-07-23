Эстерсунд, Швеция, , 08:22 — REGNUM В регионе Емтланд, расположенном на севере Швеции, пожилой женщине в доме престарелых попросила бутерброд, потому что она была голодна. Но никакой еды она в ответ не получила. Все дело в том, что никто из персонала не понял, что она сказала, так как сотрудники учреждения по уходу за стариками не говорили по-шведски. Об этом 21 июля сообщила газета Fria Tider.

Инцидент произошел в доме престарелых в городе Эстерсунд, когда отчаявшаяся и взволнованная пожилая женщина позвонила своему мужу и попросила его покормить ее, так как никто из присутствующих работников просто не понимал ее. Когда уже взволнованный супруг позвонил в дом престарелых, стало ясно, что никто из персонала не говорит по-шведски.

«Этого вообще не должно быть. Это просто неприемлемо», — прокомментировал инцидент супруг.

На вопиющий случай немедленно пожаловались в администрацию местного муниципалитета. Исполняющий обязанности главы администрации тут же пообещал заменить персонал в доме престарелых, где не смогли накормить пожилую женщину. В свое оправдание чиновник рассказал о нехватке работников сферы ухода и здравоохранения во время пандемии коронавирусной инфекции.