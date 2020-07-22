Посёлок Хужир, Иркутская область, , 13:05 — REGNUM Нефтяное пятно на Байкале, образовавшееся в результате разлива топлива из накренившегося корабля вблизи Ольхона, полностью ликвидировано, работы строго контролировались. Об этом известила Байкальская природоохранная прокуратура.

«В настоящее время загрязнение удалено, в том числе, с помощью специальных сорбентов, не требующих дополнительной утилизации», — пояснили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, частное судно, неудачно пришвартовавшееся 17 июля во время шторма к причалу в п. Хужир, стало причиной утечки топлива в Байкал. Теперь природоохранным прокурорам предстоит разобраться в причинах экологического происшествия и установить виновных.

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