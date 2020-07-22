Уфа, , 13:44 — REGNUM Туристам понадобилась помощь спасателей в Башкирии из-за ливней. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 21 июля четверо туристов с ребенком прибыли в Белорецкий район. Они решили разместить свой палаточный лагерь на острове. Путешественники без особого труда перешли вброд р. Инзер и достигли острова. Ночью начался сильный дождь, уровень воды в реке поднялся, в результате вода затопила одну палатку. Утром туристы поняли, что вброд они не смогут добраться до берега. Тогда путешественники попросили помощи у спасателей.

Отмечается, что сотрудники спасательного ведомства переправили на катамаране людей на берег и довели их до станции электрички.

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