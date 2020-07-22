Москва, , 12:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру этой страны Нарендре Моди в связи с последствиями наводнения. Об этом 22 июля сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений, произошедших в ряде штатов вашей страны», — говорится в телеграмме.

Глава государства добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, не менее 470 человек погибли от последствий наводнений в восьми штатах Индии. Больше всего погибших выявлено в штатах Западная Бенгалия и Ассам. Здесь наводнение началось после того, как река Брахмапутра вышла из берегов. В штате Ассам было уничтожено около 3 тыс. деревень.

Кроме того, люди погибают при наводнениях и в штатах Гуджарат, Махараштра и Бихар, а также ряде других регионов Индии.

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