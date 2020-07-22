Джакарта, , 12:44 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в индонезийской провинции Ачех, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 22 июля 2020 года около 14:21 по местному времени.

Известно, что эпицентр землетрясения находился на суше в 17 км к северо-западу от Такенгона на глубине 11 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,5 произошло на юго-западе города Богор, расположенного в 60 км от столицы Индонезии Джакарты 22 июля 2020 года.

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