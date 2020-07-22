Киев, , 12:38 — REGNUM Сегодня, 22 июля, захватившему накануне заложников в Луцке Максиму Кривошу объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в Волынской области Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

В полиции отмечают, что сейчас Кривош помещен в изолятор временного содержания.

Также силовики подтверждают информацию, что уголовные производства открыты по четырем статьям Уголовного кодекса Украины — захват заложников; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также — террористический акт.

ИА REGNUM напоминает, что 21 июля Кривош захватил 13 заложников в автобусе и держал их центре Луцка более 12 часов. После задержания силовики заявили, что у него были при себе пистолет, автомат и боевая граната. Пострадавших в ходе освобождения нет.