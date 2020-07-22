Москва, , 12:37 — REGNUM В Москве нашли тело 26-летней женщины, сообщает 22 июля телеграм-канал Mash.

По данным источника, женщину обнаружили в квартире дома, расположенного в Колпачном переулке. На теле обнаружили рубленые раны.

В августе у женщины планировалась свадьба. Сообщается, что тело нашла мать жениха. Мужчина не выходит на связь, его ищут. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержали двоих подозреваемых в избиении и изнасиловании 16-летней девочки. Преступление произошло в Колпачном переулке.

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