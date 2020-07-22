Валлетта, , 12:51 — REGNUM Предполагаемый соучастник убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции в 2017 году Мелвин Теума обнаружен тяжело раненным в своём доме. Теума должен был предстать перед судом 22 июля, сообщает издание Malta Today.

По словам комиссара полиции Анджело Гафы, Теуму нашли вечером 21 июля с множественными ранениями. Характер травм не исключает того, что мужчина нанёс их сам, хотя редки случаи такого травмирования. Так, нет следов защиты от нападения.

Некоторые повреждения весьма серьезны. Теума находится в больнице в стабильном состоянии, полиция расследует инцидент.

Ранее Теума дал показания о том, что был посредником в убийстве. Они заплатил троим исполнителям, которые установили бомбу в автомобиле Галиции и якобы действовали по приказу известного мальтийского бизнесмена Юргена Фенека. На 22 июля было назначено выступление Теумы в суде Валетты.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года автомобиль с журналисткой Дафной Каруаной Галицией был взорван в селении Бидниджа. Ранее она заявила о возможной связи бывшего премьер-министра страны Джозефа Муската с компанией, фигурирующей в «панамских документах».

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