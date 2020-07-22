Ярославль, 22 июля 2020, 12:26 — REGNUM По сообщению средств массовой информации об отравлении детей в детском саду Ярославля организована доследственная проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля родители сообщили о симптомах отравления семерых детей. Они связали это с питанием в детском саду. В департаменте образования города связали ухудшение самочувствия воспитанников с ротавирусом.
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