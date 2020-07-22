Новосибирск, , 12:17 — REGNUM С начала 2020 года в Новосибирске выпали из окон девять детей, двое из них погибли. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июля в мэрии города.

В 2019 году в Новосибирске выпали из окон девять детей в возрасте до пяти лет, трое из них погибли.

Городской департамент по социальной политике просит горожан внимательно относитесь к безопасности детей в общественных помещениях и дома.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев 2020 года в Красноярске зарегистрировано 17 происшествий, связанных с падением из окон многоэтажных домов. Погибли восемь детей.

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