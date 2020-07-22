Киев, , 12:14 — REGNUM Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал подробности о ходе захвата преступника, который накануне в Луцке более 12 часов удерживал заложников в автобусе в центре города.

В частности, Геращенко 22 июля в эфире телеканала «1+1» объяснял общественности, почему спецназ провел штурм автобуса уже после поимки преступника, использовав при этом бронетранспортер и светошумовые гранаты.

Согласно пояснению замглавы МВД, это было сделано, чтобы «психологически подавить волю преступника… чтобы он точно не сделал ничего плохого».

«Методика проведения спецопераций имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату, либо же совершить какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, которое не видно диванным экспертам на расстоянии», — отметил Геращенко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Луцке ранее дважды судимый житель Ровенской области Максим Кривош более 12 часов удерживал в заложниках пассажиров автобуса, угрожая взорвать его в случае попытки штурма. Уже вечером, после переговоров с силовиками и президентом Зеленским по телефону, Кривош сначала отпустил заложников, а потом сдался сам. На видео, опубликованном после завершения спецоперации, видно, что уже после того, как Кривош сдался и его обыскали, спецназ штурмовал автобус. До капитуляции Зеленский выполнил одно из требований террориста, записав видео с призывом смотреть художественный фильм «Земляне».