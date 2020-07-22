Ульяновск, , 11:55 — REGNUM В Ульяновской области с 22 по 24 июля сохраняется высокая пожарная опасность и жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области со ссылкой на данные регионального центра по гидрометеорологии.

Спасатели отмечают, что объявляется жёлтый уровень опасности, а с 22 по 24 июля в лесах большинства районов области сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

«В условиях сухой и жаркой погоды возникает опасность природных пожаров. Соблюдайте правила пожарной безопасности на природе», — призывают в ГУ МЧС по Ульяновской области.

Спасатели просят жителей избегать разжигания костров на полях или в лесу, не бросать непотушенные окурки в траву, не сжигать траву и мусор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области из-за жары и высокой пожарной опасности ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, запрещено проведение пожароопасных работ и работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков, мусора и сухой травы.

Подробнее: В лесах Ульяновской области ограничили пребывание граждан

Напомним, погодная школа состоит из четырёх цветов. Зеленый уровень означает, что неблагоприятных природных явлений не ожидается, жёлтый — что стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления. Оранжевый и красный цвета означают опасные и экстремально опасные погодные условия.