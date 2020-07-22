Якутск, , 11:47 — REGNUM За последние сутки, 21 июля, обща площадь пожаров — отказников, бушующих на территории Сибири и Дальнего Востока и сократилось почти на 6000 га.

Как сообщает сегодня, 22 июля, сайт ФБУ «Авиалесоохрана», в стране действует 118 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 355 663 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По-прежнему больше всего таких очагов (93 пожара на площади 330 034 га) находится в Якутии. Далее следуют: Хабаровский край (10 пожаров на площади 14 508 га), Амурская область (10 пожаров на площади 8 547 га), Чукотский АО (один пожар на площади 1 308 га) и Забайкальский край (четыре пожара на площади 1 266 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Сибири и на Дальнем Востоке действовали 144 пожара на площади 361 574 га, по которым отсутствовала угроза населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышали прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.

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