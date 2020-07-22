Казань, , 12:08 — REGNUM Хирурги республиканской клинической больницы Татарии провели уникальную операцию и пришили пациенту из Марий Эл практически отрезанную руку. О случившемся информирует пресс-служба республиканского минздрава.

73-летний мужчина, житель соседней республики Марий Эл, 18 июля получил травму во время работы на своем участке. Местные врачи смогли остановить кровотечение, а затем направили пострадавшего к микрохирургам в Казань.

Операция длилась с 19:00 до 24:00. Врачам пришлось заново собирать руку — фиксировали кости, протезировали артерии и вены, восстанавливали сухожилия. В настоящее время пенсионер идет на поправку, функции руки восстанавливаются.

ИА REGNUM ранее сообщало, в апреле 2016 года в Казани рабочий упал в бетономешалку, лишился ступней ног и получил другие тяжелые травмы. Врачам удалось сохранить ноги мужчине лишь частично.

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