Посёлок Бугры, Ленинградская область, , 11:43 — REGNUM Двое рабочих погибли, еще один получил тяжелые травмы на территории промзоны в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области. Мужчины переносили строительные леса под ЛЭП и задели провода. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе регионального СК.

Два рабочих погибли на территории промзоны в Буграх. Пресс-служба СК ЛО.

По предварительным данным, 21 июля 2020 года на территории промзоны в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области трое рабочих, занимавшихся обшивкой ангара, при перемещении перекатных строительных лесов, задели ими провода ЛЭП. В результате чего все трое были поражены разрядом электрического тока. Двое рабочих скончались на месте происшествия, один госпитализирован в тяжёлом состоянии.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством первого заместителя руководителя следственного управления в составе руководителя следственного отдела по городу Всеволожск, а также следователей и криминалистов следственного управления.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.