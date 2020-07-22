Барнаул, , 11:27 — REGNUM Совместные действия сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю и Департамента Пограничной службы КНБ Республики Казахстан по Павлодарской области помогли задержать нарушителя государственной границы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе алтайских пограничников, инцидент произошёл ранним утром 8 июля.

Алтайские пограничники Пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России

Информация о возможном нарушении государственной границы, неустановленным лицом, изыскивающим возможность незаконно попасть в Россию, поступила от казахстанских коллег. Через несколько часов, в ходе оперативной работы с использованием служебной собаки, неизвестный был задержан в 100 метрах от государственной границы на территории Кулундинского района.

Алтайские пограничники задержали нарушителя Пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России

«В результате разбирательства установлено, что задержанным оказался гражданин одной из стран Центрально — Азиатского региона. Так же выяснилось и то, что иностранец осознавал противоправность своих действий, так как знал, что официально въезд в Россию ему закрыт в связи с неоднократным нарушением административного законодательства», — пояснили пограничники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, начале июля 2020 года на участке ответственности Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю были задержаны трое иностранных граждан, предпринявших попытку незаконного проникновения на территорию РФ в обход установленных пунктов пропуска.

В частности, один из нарушителей обнаружился в Угловском районе Алтайского края. В ходе разбирательства выяснилось, что в связи с неоднократными нарушениями миграционного законодательства въезд на территорию России мужчине был запрещён.

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