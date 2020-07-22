Уфа, , 11:24 — REGNUM Лесной пожар в Башкирском государственном природном заповеднике ликвидирован. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, лесной пожары на этой территории был ликвидирован вечером 21 июля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 17 июля на территории Бурзянского района в Башкирском государственном природном заповеднике начался пожар, который охватил площадь две тысячи га.

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