Донецк, , 11:23 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки четыре раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 июля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило — 4 раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 23 единицы.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие (в том числе крупнокалиберное) и что были обстреляны Веселое, Донецк (Вольво-центр), Александровка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины в Горловке получил повреждения канал Северский Донец — Донбасс (СДД).