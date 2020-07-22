Джакарта, , 11:10 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на юго-западе города Богор, расположенного в 60 км от столицы Индонезии Джакарты, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 22 июля 2020 года в 14:11 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находился на суше в 61 км к юго-западу от Богора на глубине 10 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,1 произошло в индонезийской провинции Центральный Сулавеси.

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