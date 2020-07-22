Новосибирск, , 11:09 — REGNUM В Новосибирске завершился процесс над водителем, которого обвиняли в смертельном наезде на журналиста Антона Лучанского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Калининского районного суда, обвиняемому вынесен обвинительный приговор.

Как установили в суде, 30 марта подсудимый, будучи за рулём в состоянии наркотического опьянения, нарушил правила и совершил наезд на пешехода. Пострадавший скончался.

«По приговору суда Лазькову Н.С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года», — отметили в суде.

Отбывать наказание осуждённый будет в колонии общего режима. Кроме того, судья взыскал с виновника 150 тыс. рублей в пользу семьи потерпевшего.

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